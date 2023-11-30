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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الكاف يعلن نقل مقره إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الكاف
الكاف

وقع الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مذكرة تفاهم مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لتغيير مقر "كاف" في مصر.
وتضمنت مذكرة التفاهم نقل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من مدينة السادس من أكتوبر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان "كاف" قد أعلن رسميا، اليوم الخميس، تدشين رابطة الأندية الإفريقية، وفاز برئاستها هيرسي سعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني.


وحدد "كاف" أهداف تدشين رابطة الأندية على النحو التالي:

أولا: حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية من خلال التأكد أن لديها القدرة التجارية، والمنافسة عالميا من أجل الربح.

ثانيا: التأكد من أن الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي تقنية الفيديو يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.

ثالثا: بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب، التي تتوافق مع معايير والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الأعضاء في "كاف" و"فيفا".

رابعا: تطوير المواهب الشبابية الإفريقية، وأكاديميات للبنين والبنات، وتحسين جودة كرة القدم للأندية لتكون على مستوى عالمي.
 

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