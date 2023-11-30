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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل الجالية المصرية بالكويت: مشاركتنا في الانتخابات ستكون رسالة للعالم أجمع

ممثل الجالية المصرية
ممثل الجالية المصرية في الكويت

قالت داليا البيلي، ممثل الجالية المصرية في الكويت، إن المصريين في الكويت سيوجهون رسالة للعالم اجمع أنهم وراء الدولة المصرية وخلف القيادة السياسية، والجميع على استقرار على استكمال بناء الجمهورية الجديدة خلال السنوات القادمة. 

ممثل الجالية المصرية في الكويت تتحدث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضافت "البيلي"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر تطبيق "زوم"، في برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن التواصل بين الجالية المصرية في الكويت يكون من خلال الحديث مع العديد مع شخصيات قوية ووطنية، وتم تدشين رسائل تحفيزية للمشاركة الإيجابية والفعالية في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة. 

وتابعت: "تم تسجيل فيديوهات مع راعي الكنيسة القبطية وأحد علماء الأزهر، وشخصيات وطنية عديدة في كافة المجالات مع مصريين متواجدين في الكويت، كما تم نشر رسائل لرؤية المصريين في الكويت حول المرشحين لاختيار رئيسهم خلال الفترة المقبلة".

وواصلت أن المصريين في الخارج على تواصل مع بعضهم البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة وإرسال رسالة هامة للعالم اجمع بشأن هذا الملف. 

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