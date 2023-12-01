عاجل
خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر ذلّلت معوقات المرحلة السابعة من تبادل الأسرى الفلسطينيين.. ووكيل حملة السيسي بإسبانيا: أغلب الجالية المصرية تؤيد الرئيس وتحبه| أخبار التوك شو رئيس شركة العاصمة الإدارية: دفعنا 5.5 مليار جنيه ضرائب العام الماضي فقط الخطيب تدخل لحلها بنفسه| إسلام صادق يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي أخبار التعليم.. طلاب صيدلة المنصورة الأهلية ينجحون في تحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء.. وافتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثانى للصيدلة بجامعة جنوب الوادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. طلاب صيدلة المنصورة الأهلية ينجحون في تحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء.. وافتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثانى للصيدلة بجامعة جنوب الوادي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان: التقدم لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي بداية يناير

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشر لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.


 طلاب صيدلة المنصورة الأهلية ينجحون في تحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء

قام طلاب المستوى الثاني بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة الاهلية،  بتحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء شراب وذلك ضمن أنشطة قسم الـ Pharmacognosy ولتدريب الطلاب على أرض الواقع واعتماد التعليم المبني على المشاريع Project Based Learning (PBL) حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات.

افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثانى للصيدلة بجامعة جنوب الوادى

شهد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للصيدلة بقنا ، والذى يقام تحت عنوان"تحديات العمل الصيدلى بين الحاضر والمستقبل"، برعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

8 مشروعات ابتكارية لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية بورشة فكرتك شركتك لريادة الأعمال

شارك وفد طلابي من جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، يرافقهم كل من دكتور خالد خليفة، دكتورة ميرال عبدالوهاب، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لليوم الثاني على التوالي في ورشة عمل بعنوان "فكرتك شركتك البلد بتستثمر فى شبابها"، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر، والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية، في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

تفاصيل وموعد فتح التنسيق بالجامعات الأهلية في منتصف العام الدراسي

شهدت الجامعات الأهلية، انطلاقة قوية هذا العام، فقد أصبح هناك إقبال كبير من الطلاب على الدراسة في الجامعات، حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير أيضا، وذلك عند فتح التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: أصولنا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه

برباعية نظيفة.. صلاح يقود ليفربول للتأهل بالدوري الأوروبي

المستشار بنداري: متابعة لحظية لتذليل أية عقبات في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

إبراهيم سعيد: أداء زيزو مع المنتخب "وحش" والنجم يلعب في أي مكان

مفاجأة سارة لجمهور الزمالك قبل مباراة سوار الغيني

لحظة إدلاء أول طاقم بعثة دبلوماسية مصرية بأصواتهم في انتخابات الرئاسة|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دواء جديد لمصابي النخاع الشوكي.. يعيد الحياة للقدم

نجمات الفن المصري بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الفطير بالسكر

بعد خبر زواجها.. شاهد إطلالات ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ