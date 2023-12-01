أخبار التعليم.. طلاب صيدلة المنصورة الأهلية ينجحون في تحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء.. وافتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثانى للصيدلة بجامعة جنوب الوادي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشر لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.



طلاب صيدلة المنصورة الأهلية ينجحون في تحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء

قام طلاب المستوى الثاني بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة الاهلية، بتحضير مستخلص عشبي وتحويله إلى دواء شراب وذلك ضمن أنشطة قسم الـ Pharmacognosy ولتدريب الطلاب على أرض الواقع واعتماد التعليم المبني على المشاريع Project Based Learning (PBL) حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات.

شهد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للصيدلة بقنا ، والذى يقام تحت عنوان"تحديات العمل الصيدلى بين الحاضر والمستقبل"، برعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

شارك وفد طلابي من جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، يرافقهم كل من دكتور خالد خليفة، دكتورة ميرال عبدالوهاب، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لليوم الثاني على التوالي في ورشة عمل بعنوان "فكرتك شركتك البلد بتستثمر فى شبابها"، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر، والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية، في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

شهدت الجامعات الأهلية، انطلاقة قوية هذا العام، فقد أصبح هناك إقبال كبير من الطلاب على الدراسة في الجامعات، حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير أيضا، وذلك عند فتح التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.