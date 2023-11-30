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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 3% خلال أسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 1.676 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2%.  

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 24735.39 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.14% ليغلق عند مستوى 5274.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 7645.91 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 29657.15 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.92% ليغلق عند مستوى 6449.43 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 276.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.320 مليار ورقة منفذة على 692 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 204.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.654 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.57% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.43%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
 

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