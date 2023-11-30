زوارق الاحتلال تقصف ساحل وسط غزة وميناءها

زوارق

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق الاحتلال قصفت ساحل وسط غزة وميناء غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.

وأشار المصدر ذاته الى ان قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال بمركبة مدنية اختطفت شابًا من المنطقة الصناعية بمدينة البيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيدين مراد وابراهيم نجم في صور باهر حيث حذرت العائلة من التجمع او إقامة بيت عزاء.

فيما أظهرت صور للأقمار الصناعية انسحاب الآليات والدبابات الإسرائيلية من الأحياء السكنية التي توغلت فيها بمدينة غزة.