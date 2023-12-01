ارتفاع قيمة التداول بالبورصة إلى 276.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 276.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.320 مليار ورقة منفذة على 692 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 204.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.654 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.57% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.43%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 24735.39 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.14% ليغلق عند مستوى 5274.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 7645.91 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 29657.15 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.92% ليغلق عند مستوى 6449.43 نقطة.