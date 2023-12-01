كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

إنجي شرف.. واحدة من الوجوه المألوفة والمحبوبة لدى الكثير من الجماهير في مصر والوطن العربي، لم تكن نجمة الصف الأول لكنها استطاعت بما تملك من عفوية وطلة هادئة وموهبة أن تحجز لنفسها مكانًا وشهرة نوعية لدى الجماهير.

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لم تظهر إنجي شرف منذ وقت طويل في أي أعمال فنية، وربما لم يكن غيابها ملفتًا للنظر لدى الكثيرين، خاصة مع تكرار عرض مسلسل ريا وسكينة الذي أطلت من خلاله وتطل بشكل شبه دائم، بسبب ارتباط الجمهور المصري بالمسلسل وتعمد الكثير من القنوات إعادة عرضه.

وبعد غياب طويل عن الأعمال الجديدة منذ فترة، فاجأت إنجي شرف متابعيها بقرار اعتزالها الذي قالت فيه إنها أخذته بعد تفكير طويل.

وكتبت إنجي شرف، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: بعد تفكير لوقت مش قصير.. وبعد استشارة رب العالمين.. قررت اعتزال التمثيل نهائيًا.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني.