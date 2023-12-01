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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. الفرصة الأخيرة للتسجيل بمسابقة العباقرة بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.

 

ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

 

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، ويغلق باب التسجيل  نهاية اليوم 1/12/2023.

 

وقد نظم مكتب الحاضنات التكنولوجية جامعة حلوان برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تدريب المدربين على إدارة الحاضنات" TOT، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقد استضافت البرنامج كلية التربية الرياضية للبنات بإشراف الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، وحاضر فيه الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر إستشاري ريادة الأعمال.

 

 

بحضور مديري الحاضنات بجامعة حلوان 
الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية والباحث الرئيسي لحاضنة أعمال جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية BioCluster  ومنسق مشروع سفير والفريق، الدكتورة مها الحلبي الباحث الرئيسى لحاضنة أعمال الأثاث المصري بكلية الفنون التطبيقية، حيث استضافت اليوم الأول للتدريب، الدكتورة سماح سليمان مدير حاضنة الفنون الإبداعية بكلية التربية الفنية، و فريق عمل حاضنة الأميرة فايزة للرياضة بكلية التربية الرياضية للبنات، وفريق عمل الحاضنة المجتمعية بكلية الخدمة الاجتماعية

وأكد الدكتور السيد قنديل إن البرنامج يهدف لتدريب المدربين في مجال إدارة الحاضنات ما يسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الحاضنات توفر بيئة حاضنة للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب، فهي تزودهم بالمعرفة والخبرات وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، مشيرًا إلى أهمية تدريب القائمين عليها بشكل مستمر.

 

كما نظمت كلية الآداب بجامعة حلوان الملتقى التسويقي الثاني لمشروعات طلاب كلية الآداب"، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتسويق مشروعات الطلاب وإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، وتشجيعهم على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم.

عقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

 

وهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على المشروعات الطلابية التى ترتبط باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى مشاركة ونقل الخبرات بين الطلاب فى مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية، ولهذا   تم الاعلان عن صفحة وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب على الفيسبوك.

وعلى هامش الملتقى انطلق فعاليات محاضرة بعنوان "المشروعات الصغيرة والتنمية المجتمعية المستدامة"، وحاضر فيها الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، والأستاذة رانيا عثمان رئيس قسم مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بمكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي

وقد حضر الملتقى أكثر من 500 طالب وطالبة وعدداً من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وقد شارك الطلاب فى الملتقى بعدد 48 مشروعا طلابيا متميزا مقدمه من أقسام اللغة العربية، اللغة الإنجليزية وآدابها، برنامج الترجمة الفورية والتحريرية، اللغة الألمانية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية، الآثار والحضارة، المكتبات والمعلومات، الإعلام، اللغة الصينية وآدابها.  

ولمزيد من التفاصيل حول المشروعات الطلابية التي عرضت ضمن الملتقى يمكن الإطلاع على كتيب الملتقى المتاح من خلال الرابط التالي: http://arts.helwan.edu.eg/?p=27673
 

 

الإدارة العامة لرعاية الشباب التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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