البورصة تربح 140.7 مليار جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خلال تعاملات شهر نوفمبر نحو 140.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.676 تريليون جنيه، بنسبة نمو 9.2%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 9.69% ليغلق عند مستوى 24735.39 نقطة، خلال تعاملات شهر نوفمبر.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 21.94% ليغلق عند مستوى 5274.93 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 18.05% ليغلق عند مستوى 7645.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.06% ليغلق عند مستوى 29657.15 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 24.71% ليغلق عند مستوى 6449.43 نقطة.



تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 927.5 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 31.9 مليار ورقة منفذة على 2.771 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 933.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 17.9 مليار ورقة منفذة على 2.322 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 11.52% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 88.48%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.