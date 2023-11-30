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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: مقـ.تل وإصابة 24 شخصا في شرق العراق

الأمن العراقي
الأمن العراقي

كشفت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الخميس، أن شرق العراق شهد هجوما مسلحا أسفر عن مقتل وإصابة 24 شخصا.

وأوضحت "رويترز" نقلا عن مصدران أمنيان أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون في هجوم بقنبلتين على جانب الطريق وإطلاق نار على مركبة ورجال إنقاذ في محافظة ديالى بشرق العراق، مساء الخميس.

وأضاف المصدران أن الهجوم الذي وقع قرب بلدة العمرانية استهدف أقارب نائب محلي ونفذ بقنبلتين على الطريق ونيران قناصة أطلقها مهاجمون مجهولون. 

ولم يقدم المصدران المزيد من التفاصيل حول الدوافع المحتملة للهجوم، وفرضت قوات الأمن حظر التجول في المنطقة عقب الهجوم، وفق رويترز.

 

هجوم بشرق العراق محافظة ديالى العراق هجوم بقنبلتين

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