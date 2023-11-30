بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، بأن حركة حماس الفلسطينية بدأت عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين إلي الصليب الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، عن محاولة مواصلة الهدنة غداً: "خلال الليل أصررنا على تنفيذ الخطوط العريضة لعودة النساء والأطفال، وسيحدث الشيء نفسه غدا.. المفاوضان، قطر ومصر، ملتزمان بتنفيذ الاتفاق حتى تستمر الهدنة. غدا أيضا، هناك قواعد: النساء والأطفال هم الخطوط العريضة المتفق عليها، ويجب الوفاء بها”.

وكانت القناة الـ12 العبرية، أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن هناك مساعي لتجديد الهدنة غدا، مشيرة إلى أن هناك رهائن تنطبق عليهم معايير الاتفاق الحالي.