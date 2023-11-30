وصول حافلة المحتجزين المفرج عنهم إلى معبر رفح

وصلت الحافلة التي تقل المحتجزين المفرج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى إلى معبر رفح، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

من جانبه أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن اتفاق الهدنة شمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "اليوم سيتم إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "الجهود المصرية متواصلة للإفراج عن فئات أخرى من المحتجزين والأسرى في قطاع غزة".