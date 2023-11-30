الخارجية القطرية تكشف تفاصيل اليوم السابع من اتفاق الهدنة

عبر منصة "X"..

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عبر منصة " X" “إنه سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة حسب التزامات اليوم السابع من اتفاق الهدنة”.

كما تم إضافة المواطنتين الروسيتين اللتين تم الإفراج عنهما يوم أمس ضمن هذه القائمة" بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية.

وتابع الدبلوماسي القطري: "يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ٢٣ قاصرا و ٧ نساء".

وأتم المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عبر منصة " X" : "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمون ٢ قصر و ٦ نساء منهم من مزدوجي الجنسية: مكسيكية

وروسية واوروغوانية حيث تم تسليمهم للصليب الأحمر.