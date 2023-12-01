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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رمز الحب الجمال يظهر بالقرب من السماك الأعزل بسماء مصر.. لكل طالب أو باحث جامعي.. صندوق رعاية المبتكرين يعلن عن فرصة للالتحاق برنامج أولمبياد الشركات الناشئة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم .. الفرصة الأخيرة للتسجيل بمسابقة العباقرة بجامعة حلوان

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.


رمز الحب الجمال يظهر بالقرب من السماك الأعزل بسماء مصر.. شاهد

تتزين سماء مصر يوم الليلة بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) ألمع كواكب المجموعة الشمسية مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.


لكل طالب أو باحث جامعي.. صندوق رعاية المبتكرين يعلن عن فرصة للالتحاق برنامج اولمبياد الشركات الناشئة

اعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لكل طالب أو باحث جامعي يرغب مع فريقه في تطوير فكرته إلى نموذج عمل حقيقي، والقيام بإنشاء شركة ناشئة فيمكنه الالتحاق برنامج أولمبياد الشركات الناشئة Startup Olympics.

 

المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر هيئة تمبس.. تفاصيل

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

 

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