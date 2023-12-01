الطرد 10 دقائق .. فاروق: قانون "فينجر" سيزيد من عدد الأهداف

أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، أنه لم تصل أى تعديلات رسمية على قانون التحكيم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، على قناة الزمالك: "تطبيق الطرد 10 دقائق وهو ما يسمي بالكارت الأخضر ليس فى صالح التحكيم من وجهي نظري".

وأشاد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، باقتراح أرسين فينجر بشأن التسلل وذلك خلال القوانين الجديدة فى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لانه سيزيد من عدد الأهداف فى المباريات وذلك بعد التعديلات على قانون التسلل".

وأضاف: "بيريرا تحدث مع مسؤولي لجنة حكام الكاف من أجل تواجد حكام مصريين بأطقم كاملة فى المباريات الأفريقية"