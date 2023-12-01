كولر يرفض التعاقد مع جوناثان سواه لهذه الأسباب

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، برفض صفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض التعاقد مع صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوي المنتظر".

وأوضح : "كولر رفض التعاقد مع جوناثان سواه مهاجم فريق ميدياما الغاني، ويرى أنه مازال أمامه الوقت من أجل الانضمام لصفوف النادي الأهلي".

وأكد : "كولر يرغب في ضم مهاجم ذو اسم في إفريقيا، أو خاض بطولات مع فريق أوروبي ويملك خبرات كبيرة".