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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يرفض التعاقد مع جوناثان سواه لهذه الأسباب

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، برفض صفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض التعاقد مع صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوي المنتظر".

وأوضح : "كولر رفض التعاقد مع جوناثان سواه مهاجم فريق ميدياما الغاني، ويرى أنه مازال أمامه الوقت من أجل الانضمام لصفوف النادي الأهلي".

وأكد :  "كولر يرغب في ضم مهاجم ذو اسم في إفريقيا، أو خاض بطولات مع فريق أوروبي ويملك خبرات كبيرة".

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