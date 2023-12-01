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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار نوح: الاستغناء عن الدولار يجب أن يكون أحد أولويات الرئيس القادم

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، المفكر السياسي، إنه يأمل أن يستمر الرئيس القادم لمصر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة أن يستمر في مشواره في قضية فلسطين، إذ أنه ثبت من خلال المعركة أن مصر لها وزن لا يقارن بأمريكا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت مصداقيتها في يوم وليلة. 

مختار نوح يتحدث عن طلباته من الرئيس القادم 

وأضاف "نوح"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن مصر إذا انضم لها بعض الدول غير المنحازة قد تجد قضية فلسطين نهايتها بعد الانتهاء من الفترة الحالية، والتي تحاول من خلالها إسرائيل أن تظهر وجه المنتصر أمام العالم. 

وتابع أنه يتمنى أن تظل تلك القضية من أولويات رئيس الجمهورية القادم، فضلا عن الاستغناء عن الدولار خلال الفترة المقبلة بداية من 2024 وانضمام مصر إلى البريكس، ويجب العمل على تعميق ذلك على أقصى درجة، "كل حاجة أمريكا ماسكاها وبتخنقنا بيها نخلص منها خالص، وخصوصا أن الاقتصاد في مصر في تحسن كبير". 

مختار نوح الانتخابات الرئاسية الرئيس القادم برنامج كل يوم خالد أبو بكر إسرائيل

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