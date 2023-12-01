نشرة الفن..شيرين تتألق بالأبيض في حفل روائع السنباطي ورانيا يوسف تدخل نادي الخمسين

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها شيرين تتألق بالأبيض في حفل روائع السنباطي ورانيا يوسف تدخل نادي الخمسين.

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي جوائز مسابقاته الثلاثة بدورته الثامنة ، خلال ختام الدورة الذي أقيم علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ، وقد جاءت جوائز مسابقة العروض الكبري كالتالي : جائزة أفضل عمل جماعي ذهبت إلي إيطاليا – أبنيا

أعلن مُذيع حفل روائع السنباطي إقامة ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب قريبا ضمن احتفالات موسم الرياض قريبا بقرار من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

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تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب بأغنية “عودت عيني” في بداية فقرتها بحفل روائع السنباطي بالرياض صباح اليوم.

تحتفل اليوم الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها الخمسين، في الوقت الذي تستعد فيه لعرض مسلسل جديد لها مع الفنان شريف منير وهو “بقينا اتنين”.