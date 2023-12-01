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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن..شيرين تتألق بالأبيض في حفل روائع السنباطي ورانيا يوسف تدخل نادي الخمسين

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها شيرين تتألق بالأبيض في حفل روائع السنباطي ورانيا يوسف تدخل نادي الخمسين. 

 

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح  الشبابي جوائز مسابقاته الثلاثة بدورته الثامنة ، خلال ختام الدورة الذي أقيم علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ، وقد جاءت جوائز مسابقة العروض الكبري كالتالي : جائزة أفضل عمل جماعي ذهبت إلي إيطاليا – أبنيا

 

 

إقامة ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب في موسم الرياض قريبا

أعلن مُذيع حفل روائع السنباطي إقامة ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب قريبا ضمن احتفالات موسم الرياض قريبا بقرار من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه. 

 

 

 

بعد أسبوع عرض.. تعرف على إيرادات فيلم Napoleon

 

حقق فيلم Napoleon إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر العالمي خلال أسبوع من طرحه داخل وخارج البوكس أوفيس الأمريكي

 

عودت عيني.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفل روائع السنباطي

 

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب بأغنية “عودت عيني” في بداية فقرتها بحفل روائع السنباطي بالرياض صباح اليوم. 

 

في عيد ميلادها الخمسين..رانيا يوسف مسيرة فنية كبيرة وإطلالات وتصريحات جريئة

 

تحتفل اليوم الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها الخمسين، في الوقت الذي تستعد فيه لعرض مسلسل جديد لها مع الفنان شريف منير وهو “بقينا اتنين”. 

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