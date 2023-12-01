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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 عروض سعودية لزيزو .. إبراهيم سعيد يكشف موقف الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم 90+، عن تلقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، عدة عروض للرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :أحمد سيد زيزو تلقى عروض من ثلاثة أندية سعودية للرحيل عن الزمالك وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي يضع خطة لإقناع اللاعب".

وأضاف : "أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عقده مستمر حتى يونيو 2025 ويحصل على 83 مليون جنيه من نادي الزمالك خلال الفترة الحالية بواقع 23 مليون جنيه الموسم الماضي والموسم الحالي يحصل علي 30 مليون والموسم المقبل 2024/2025 يحصل على 30 مليون أيضًا".

وأكد : "زيزو تلقى عروض مجددًا من الاتفاق والشباب والخليج السعودي تتخطي الـ 150 مليون جنيه لنادي الزمالك وعلى الرغم من قيمة المبلغ إلا أن إدراة النادي رفضت تمامًا مناقشة الفكرة لأن اللاعب من أفضل اللاعبين في مصر".

وواصل : "نادي الزمالك يرغب في ترضية زيزو بالتمديد لعامين حتي 2027 مع زيادة عقده ل 40 مليون جنيه و50 مليون جنيه للموسم الأخير".

واختتم إبراهيم سعيد : "إدارة الزمالك ترى أن زيزو يستحق الترضية عن لاعب مثل أحمد فتوح الذي تم عرضه للبيع".

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