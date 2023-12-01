الزمالك يستهدف التعاقد مع مروان حمدي من المصري

صرح الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن صفقة جديدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في شهر يناير المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" "الزمالك يستهدف ضم مروان حمدي من صفوف النادي المصري البورسعيدي في صفقة قيمتها 20 مليون جنيه".

وأضاف : "نادي الزمالك يرغب في عودة مروان حمدي مهاجم الفريق السابق من النادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأكد : "جاء ذلك خاصًة وأن مروان حمدي أصبح قريب للغاية من الرحيل بعد الأزمات مع إدارة النادي البورسعيدي والجماهير".

واختتم إبراهيم سعيد حديثه : "هناك اتفاق مبدئي بين مسؤولي الزمالك والمصري على التعاقد مع مروان حمدي مقابل 20 مليون جنيه".