بالفيديو .. أسباب دعم المصريين في استراليا الرئيس السيسي

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه توجد مشاركة فعّالة من أبناء الجالية المصرية في سيدني باستراليا في الانتخابات الرئاسية 2024 ودعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مشيدين بالانجازات التي حققها المرشح عبد الفتاح السيسي خلال السنوات التسع الماضية.

وقالت الحملة: يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024.

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