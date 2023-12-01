حملات دعم من أبناء الجالية المصرية للمرشح السيسي في مدينة صلالة بسلطنة عمان

شاركت غرفة العمليات المركزية لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لقطات من استعدادات أبناء الجالية المصرية في مدينة صلالة بدولة عمان للتوجه لمقار الاقتراع في مدينة مسقط للإدلاء بأصواتهم مُستهلين مسافة تصل إلى 10 ساعات، رافعين لافتات وصور دعم المرشح الرئاسي الر السيسي.

وقالت الغرفة: يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024.

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