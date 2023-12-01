أول صور لانطلاق التصويت بانتخابات الرئاسة 2024 بالسفارة المصرية في اليابان|شاهد

بدأت السفارة المصرية في العاصمة اليابانية طوكيو استقبال المواطنين المصريين في اليابان للإدلاء بأصواتهم في عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، لمُمارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

وقالت السفارة في بيان لها إنها "تعاود دعوة المواطنين من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم ويوميّ ٢ و٣ ديسمبر الجاري من الساعة ٩ص وحتى ٩م بتوقيت طوكيو للإدلاء، دون الحاجة لتسجيل مُسبق، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري. وتدعوهم كذلك لمُراجعة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من القيد بقاعدة بيانات الناخبين وللاطلاع على كافة القرارات والقوانين ذات الصلة".

من جانبه، قال السفير المصري لدى اليابان محمد أبو بكر، إن "الجالية المصرية في اليابان على درجة عالية من الوعي وإدراك لأهمية المشاركة السياسية وقد تم التواصل مع كل الأعضاء البارزين من الجالية، وابلاغهم بكل القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، كما تم التأكيد والتشديد علي أهمية ممارستهم لحقهم الدستوري في التصويت بهذا الاستحقاق الدستوري الهام، مُضيفًا أن السفارة من جانبها تبذل كافة الجهود المُمكنة لتسهيل مشاركة المواطنين في الاستحقاق الرئاسي الهام".