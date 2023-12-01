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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار نتنياهو: مستعدون لتمديد الهدنة في غزة بشرط

أرشيفية
أرشيفية

أكد مستشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته جاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة لتمديد الهدنة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين.

وأضاف مستشار نتنياهو في تصريح لشبكة سي إن إن، أن حكومته قريبة من تمديد الهدنة لكن لم يتحقق ذلك بعد وسيتم معرفة ذلك لاحقا.

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وأشار أن تل أبيب منفتحة على تمديد الهدنة شرط إخراج مزيد من المحتجزين وليس واضحا إذا كان ذلك ممكنا.

وتم الإعلان عن تمديد الهدنة في يومها السابع، أمس الخميس قبل دقائق قليلة من انقضاء موعد آخر هدنة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، ما يشير إلى الصعوبات التي واجهت المفاوضات بين الجانبين لاستمرار الهدوء وعدم العودة للتصعيد العسكري.

وتم بموجب اتفاق تمديد الهدنة في يومها الأخير تسليم ستة رهائن إسرائيليين مقارنة بعشرة كان يتم تسليمهم خلال الأيام السنة التي سبقت هذا اليوم، وتتهم إسرائيل  حركة حماس بالمماطلة في تسليم المزيد من الأسرى.

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