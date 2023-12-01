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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استحقته عن جدارة ..سيدة تثير الجدل بحصولها على لقب أكثر امرأة مكروهة

صدى البلد

أثارت امرأة بريطانية تدعى “كارلا بيلوتشي” الكثير من الجدل وذلك بعد حصولها على لقب أكثر امرأة مكروهة في بريطانيا وذلك بعد  محاولاتها الدائمة لجني المال فقط ، وقيامها بفرض مبلغ حوالي 190 دولارًا وذلك على كل فرد من أفراد أسرتها وذلك  مقابل عشاء الكريسماس.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل قد بررت كارلا بيلوتشي ما قامت به بأن أكثر من  15 شخصًا سيأتون إلى منزلها وذلك لحضور هذه المناسبة العائلية التي تعد بالغة الأهمية، وسيقومون بتناول عشاء يعد مكون من الديك الرومي

ويعد  من حقها  الطلب من ضيوفها، تلك المبلغ مؤكدة أنها ستعمل على تشغيل التلفاز في الخلفية حتى يتمكن الضيوف من التجمع وذلك لحضور خطاب الملك وذلك في الساعة الثالثة بعد الظهر والقيام بمشاهدة ما يحلو لهم، إلا أن الأبواب ستغلق في الساعة 10 مساءً، ولن يتم السماح لأي أحد الدخول بعد هذا الوقت.

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