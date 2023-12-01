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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبناء مصر في الصين واليابان يدعمون السيسي مع بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية

أبناء مصر في الصين
أبناء مصر في الصين واليابان

شاركت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من بدء عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024 بدولة الصين مع مشاركة فعّالة من أبنائنا المصريين بالخارج في القنصلية المصرية بالصين في الساعات الأولى، ودعم الرئيس السيسي.

وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى بكين، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي في اليابان، والثالثة صباحا بتوقيت مصر، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما بدأت السفارة المصرية في طوكيو باليابان استقبال أبناء الجالية المصرية في اليابان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت باب التصويت في الاقتراع الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي في اليابان، والثانية صباحا بتوقيت مصر.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

#تنسيقية_شباب_الأحزاب_والسياسيين
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#نعم_للمشاركة

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