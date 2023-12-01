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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق تصويت المصريين في الخارج لانتخابات الرئاسة وإسرائيل تفرج عن 30 أسيراً فلسطينياً في سابع تبادل ضمن هدنة غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي لمديرة صندوق النقد: حريصون على مواصلة تعزيز الإصلاحات المالية والنقدية
تقرير: إسرائيل علمت بخطة "حماس" لهجوم 7 أكتوبر قبل عام من وقوعه
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها
"الصليب الأحمر" يعلن نجاحه في تسهيل إطلاق سراح 8 محتجزين إسرائيليين بغزة
وزير الخارجية الأمريكي: على إسرائيل أن تتصرف وفقاً لقوانين الحرب
أوبك+ يرفض تغيير سياسة الإنتاج.. و8 دول تعلن تخفيضات طوعية


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد للمديرة التنفيذية ل‍صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا، حرص الحكومة المصرية على مواصلة تعزيز الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسيات المالية والنقدية.

من جانبها،  أكدت چورچييفا التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.

وذكرت "الوطن" أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 انطلقت فجر الجمعة، وذلك للمصريين في الخارج. وتجرى عمليات الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج وتستمر لمدة 3 أيام.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت "الراي" تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إسرائيل علمت بخطة حركة "حماس" الفلسطينية لهجوم السابع من أكتوبر الماضي، قبل عام من وقوعه، لكن مسؤوليها استهانوا بالمعلومات.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الجيش والمخابرات الإسرائيليون رفضوا الخطة التي حصلوا عليها، ووصفوها بالمبالغ فيها واعتبروا أن تنفيذها صعب للغاية على "حماس".

وقالت "الجريدة" إن  مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت إنها أفرجت عن 30 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية في سابع عملية تبادل من نوعها في إطار اتفاق هدنة مع حركة "حماس" الفلسطينية.

وأشارت "القبس" إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن طواقمه تمكنت من إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها، مضيفًا أن عدد الشاحنات التي تمكن من إدخالها منذ بداية الهدنة إلى شمال القطاع وصل إلى 310.

وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن على إسرائيل أن تتصرف وفقاً لقوانين الحرب، واتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة للحفاظ على حياة المدنيين.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي بتل أبيب، أنه بحث خطوات عملية لتحقيق السلام الدائم، مشيراً إلى إجراء محادثات مع الجانب الفلسطيني بذات الخصوص، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برام الله في الضفة الغربية.

وقالت "الأنباء" إن  وزراء تحالف أوبك+، في اجتماعهم أمس رفضوا، إعلان تخفيضات رسمية جديدة لإنتاج النفط، مؤكدين التزام الدول الأعضاء بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة. وأعلن عدد من الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ بصورة منفردة خفضًا طوعيًا إضافيًا لإنتاج النفط، يُطبّق في الربع الأول من العام المقبل حسب البيانات التي حصلت منصة الطاقة على نسخ منها.

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