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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تؤيد قرار مؤتمر "كوب 28 "بشأن تفعيل صندوق تعويضات خسائر التغير المناخي

صدى البلد

أعرب وزير شئون البيئة والتغير المناخي الهندي بوبيندير ياداف، أمس /الخميس/، عن تأييد بلاده القوي لقرار تفعيل صندوق تعويضات الخسائر والأضرار بالدول المعرضة لخطر التغيرات المناخية، وهو القرار الذي كان قد تم إقراره أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة والعشرين بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في دبي /كوب 28/. 


وقال الوزير الهندي -في تدوينة له على منصة "إكس" تويتر سابقا- إن هذا القرار مؤشر إيجابي على وجود قوة دفع من مؤتمر كوب 28 في يومه الأول لتفعيل هذا الصندوق الذى من المنتظر أن تدفع الدول الغنية فى إطاره تكلفة الأضرار التى تتعرض لها دول نامية من جراء التغير المناخي.
وكان وزير شئون البيئة والتغير المناخي الهندي قد أكد في وقت سابق أهمية تحقيق ما وصفه بالعدالة المناخية، موضحاً أن هناك 17% من الدول المتقدمة تنبعث منها نسبة 60% من الانبعاثات الكربونية، بينما تبلغ نسبة الانبعاثات الكربونية 4% فقط في الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة.


وقال إنه عندما نتحدث عن التغير المناخى، فإنه يتعين علينا أيضا مناقشة قضية العدالة المناخية لأنه من الضروري توفير حياة كريمة لكل كائن بشري وأن يتم الاعتراف بحق كل دولة فى تحقيق التنمية. 


ولفت إلى أن الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها بتقديم مائة مليار دولار للتمويل اللازم لمواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إثارة الشكوك فى الثقة بها، حسب قوله.


وقال إنه يتعين خلال مؤتمر كوب 28 إقرار إطار العمل الخاص بالهدف العالمى بشأن التكيف مع التغيرات المناخية ، الذى يدعو إلى وضع استراتيجيات وسياسات واتخاذ إجراءات لتعزيز وضمان تحقيق التنمية البشرية فى مواجهة التغيرات المناخية والأخطار الناجمة عنها.


وحث وزير شئون البيئة والتغير المناخى الهندى مؤتمر /كوب 28/ على زيادة الأموال اللازمة لتمويل الممارسات العالمية للتكيف مع تلك التغيرات وتقليل الأخطار التي يمكن أن تنجم عنها.

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