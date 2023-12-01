الإمارات وأستراليا وهولندا.. 70 صورة لدعم المصريين بالخارج للسيسي في الانتخابات الرئاسية

نشرت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من بدء توافد الجاليات المصرية على أولى لجان الاقتراع العربية بدولة الإمارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم مرشحها.

وقالت الغرفة: يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.

كما أعلنت الغرفة استمرار توافد الجاليات المصرية بالخارج في مقارات الاقتراع استراليا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقالت: يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.

كما نشرت الغرفة لقطات من الاستعدادات والمؤتمرات الجماهيرية لأبناء الجالية المصرية في هولندا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت: يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.

كما نشرت الغرفة لقطات من تجهيزات الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم، رافعين أعلام تحيا مصر داعمين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

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