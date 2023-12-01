انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بالخارج ومشاركة السيسي في قمة المناخ بالإمارات تتصدر اهتمامات الصحف

تصدر انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بالخارج، فضلا عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة المناخ /28 COP/ بالإمارات، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم/الجمعة/.



فتحت عنوان/ اليوم.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بالخارج/، قالت صحيفة/الأهرام/ تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية بالخارج، وستستمر ثلاثة أيام، حيث يتوجه المصريون بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت التي ستبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وفقا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، تتخللها ساعة راحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات ستجرى في 137 لجنة انتخابية بـ121 دولة وفي نهاية اليومين الأول والثاني، سيعلن رئيس اللجنة ختام العملية الانتخابية بحضور ممثلي المرشحين، وإغلاق الصناديق بصورة مؤمنة، ويحرر محضر بإجراءات الإغلاق يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وأوراق اللجنة في مظروف بصورة مؤمنة، وتحفظ الصناديق بمقر اللجنة.



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "السيسي في الإمارات للمشاركة في كوب ٢٨"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل، أمس، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات، للمشاركة في الشق الرئاسي من الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب ٢٨»، الذي انطلقت أعماله رسميًا أمس.



ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن مشاركة الرئيس في القمة تأتي باعتبار مصر رئيس «كوب 27»، مشيرا إلى أن المشاركة تأتى تلبيةً لدعوة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده رئاسة دورة «كوب 28».



وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيس سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية بمؤتمر الأطراف على مدى العام الماضي، انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، التي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام، والإفريقية على وجه الخصوص، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها، في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.



وفي الشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لتجمع البريكس" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس ، الاجتماع الأول لوحدة تجمع "البركس"، مؤكدا أن تشكيل هذه الوحدة يعكس قدر اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع "البريكس" الذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير 2024، مشيرا إلى أهمية التقرير الذي يستعرضه هذا الاجتماع في استكشاف وتجميع فرص التعاون بين مصر وتجمع "البريكس".

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله، إن مصر ستعمل على تقوية العلاقات مع هذا التجمع المهم وفق أجندة أهدافه التي تتضمن أولويات تتعلق بتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ودعم موازناتها لتنفيذ مشروعات كبرى تخدم أهداف أجندة التنمية المستدامة.



وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتحت عنوان/ غزة "تتنفس الهدوء" يوما إضافيا بجهود القاهرة والدوحة نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان تأكيده، أنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة لمدة يوم واحد.



وقال رشوان، إن تلك الهدنة تتضمن حتى الآن الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين والإفراج عن 30 فلسطينيا مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

