بدء عملية تصويت المصريين في السعودية والكويت والبحرين وقطر في الانتخابات الرئاسية

بدأ المواطنون المصريون فى المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر صباح اليوم الجمعة في التوافد على مقار اللجان الفرعية بالسفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).



وقد فتحت مقار اللجان الفرعية الانتخابية في الدول الأربع أبوابها في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل عاصمة وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.



ففي دولة الكويت، بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج بدولة الكويت، وذلك بالمقر الانتخابي بأرض المعارض بمنطقة مشرف.



وقام سفير مصر بالكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت.



وكانت هناك أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية رجال وسيدات وشباب منتظرة أمام المقر الانتخابي قبل فتح باب التصويت للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.



واستهل سفير مصر بالكويت أعمال التصويت بالمقر الانتخابي ليتوافد بعدها أبناء الجالية المصرية بالكويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



ومن ناحية اخرى، تتوالى عملية التصويت بمقرات سفارات وقنصليات مصر بالإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق والتي فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي موفرة كافة التسهيلات للمواطنين المقيمين للمشاركة في العملية الديمقراطية وممارسة حقهم الدستوري.



ويتواصل توافد المواطنين في الهند وأفغانستان وباكستان على مقار السفارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام بالنسبة للمصريين في الخارج.



ويتوالى فتح اللجان الفرعية بالمقار الدبلوماسية بسفارات وقنصليات مصر بالخارج أمام الناخبين من أبناء مصر في الخارج في 121 دولة حول العالم.