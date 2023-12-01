خطة انطلاق القوافل العلاجية المجانية بدمياط لشهر ديسمبر

تنطلق اليوم، خطة القوافل العلاجية لشهر ديسمبر، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والتى تقدم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة والتحاليل مجانًا.



وتبدأ القوافل العلاجية من مركز فارسكور بقرية تفتيش السرو يومى الجمعة والسبت القادمين ،ثم تتجه بنهاية الاسبوع المقبل لقرية أبو عدوى بمركز كفر سعد، ثم تنتقل إلى عزبة ٨ التابعة لذات المركز يومى ١٣ و ١٤ ديسمبر.



تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها في منتصف الشهر بجمصة شرق التابعة لكفر البطيخ وبعدها إلى مركز دمياط بشطا يومى ٢٠ و٢١ من ديسمبر وبدمياط الجديدة يومى ٢٢ و٢٣ ديسمبر، ثم تختتم نهاية الشهر بقرية الابراهيمية البحرية بمركز كفر سعد يومى ٢٧ و٢٨ ديسمبر.