عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اختناق حورية بحر تحت المياه وسط ذهول المشاهدين| كيف أنقذت نفسها

صدى البلد

في لحظة مثيرة، تعرضت امرأة تعمل كحورية بحر في أحد مراكز التسوق في جنوب أفريقيا لحادث مروّع أثناء سباحتها في حوض الأسماك. ومع ذلك، نجت السيدة بأعجوبة وسط تصوير الكاميرات المتواجدة التي لم يقدم أصحابها على مساعدتها.

في بداية الفيديو الذي تم نشره على تطبيق "Instagram" من قِبَل "ABC News، ظهرت السيدة وهي تسبح في الحوض الكبير وترتدي ذيل الحورية، وكان المتسوقون يشاهدونها ويقومون بتسجيل مقاطع فيديو باستخدام هواتفهم المحمولة.

وخلال صعودها إلى السطح لأخذ نفسها، انحشر ذيلها في الشعاب المرجانية في قاع الحوض، وكادت تختنق أمام الحشود المتفرجة. وبسرعة رائعة، قامت السيدة بخلع زي الحورية الخاص بها، الذي كان يعوقها عن الصعود إلى السطح.

تفاعل رواد "Instagram" بتعليقات متنوعة على الفيديو؛ حيث أعرب بعضهم عن سعادتهم بنجاة السيدة. ومن ناحية أخرى، حاول البعض الآخر لفت الانتباه إلى حقيقة أن الحوريات ليست حقيقة وأنه يجب تعليم الأطفال ذلك. وأشاروا إلى أن الأطفال الذين شاهدوا السيدة وهي تخلع زيها قد يشعرون بالارتباك، حيث اعتبروها سيدة عادية بعد التخلص من الزي.

وقد علق شخص آخر قائلاً: "نحن بحاجة إلى ترك الخيال جانبًا والتركيز على الواقعية لحماية الأطفال من المخاطر وتعزيز الأمان لهم ولآبائهم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

الخطيب يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب من الأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاحتلال يقصف جنوب وشمال ووسط غزة| تفاصيل

الري تضع ضوابط استخدام المياه الجوفية والمراقبة والتحكم في الآبار

فستان شيرين عبد الوهاب يثير الجدل في حفل روائع السنباطي| سعره خرافي

نصائح مهمة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض التنفسية بفصل الشتاء

لحظة وصول أمير قطر إلى الإمارات لحضور قمة المناخ COP28.. فيديو

دعاء يوم الجمعة.. يريح القلب ويجلب الرزق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل طاقية السلطان

بفستان مكشوف.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طرق مخيفة عن انتقال مرض الإيدز.. 7 فوائد لتناول الحلبة خاصة في الشتاء

آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ