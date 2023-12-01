اختناق حورية بحر تحت المياه وسط ذهول المشاهدين| كيف أنقذت نفسها

في لحظة مثيرة، تعرضت امرأة تعمل كحورية بحر في أحد مراكز التسوق في جنوب أفريقيا لحادث مروّع أثناء سباحتها في حوض الأسماك. ومع ذلك، نجت السيدة بأعجوبة وسط تصوير الكاميرات المتواجدة التي لم يقدم أصحابها على مساعدتها.

في بداية الفيديو الذي تم نشره على تطبيق "Instagram" من قِبَل "ABC News، ظهرت السيدة وهي تسبح في الحوض الكبير وترتدي ذيل الحورية، وكان المتسوقون يشاهدونها ويقومون بتسجيل مقاطع فيديو باستخدام هواتفهم المحمولة.

وخلال صعودها إلى السطح لأخذ نفسها، انحشر ذيلها في الشعاب المرجانية في قاع الحوض، وكادت تختنق أمام الحشود المتفرجة. وبسرعة رائعة، قامت السيدة بخلع زي الحورية الخاص بها، الذي كان يعوقها عن الصعود إلى السطح.

تفاعل رواد "Instagram" بتعليقات متنوعة على الفيديو؛ حيث أعرب بعضهم عن سعادتهم بنجاة السيدة. ومن ناحية أخرى، حاول البعض الآخر لفت الانتباه إلى حقيقة أن الحوريات ليست حقيقة وأنه يجب تعليم الأطفال ذلك. وأشاروا إلى أن الأطفال الذين شاهدوا السيدة وهي تخلع زيها قد يشعرون بالارتباك، حيث اعتبروها سيدة عادية بعد التخلص من الزي.

وقد علق شخص آخر قائلاً: "نحن بحاجة إلى ترك الخيال جانبًا والتركيز على الواقعية لحماية الأطفال من المخاطر وتعزيز الأمان لهم ولآبائهم".