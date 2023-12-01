الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار في بعض محافظات الجمهورية.. فيديو

كشفت، الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان معظم أنحاء الجمهورية سوف تشهد استقرارا جويا في معظم محافظات الجمهورية فمن المتوقع أن تكون العظمي على القاهرة الكبري ٢٤ درجة مئوية وتحديدا في فترة الظهيرة.

وقالت ،غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى، إن هناك امتداد لمرتفع جوي على طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مما يزيد الشعور بالدفء والاستقرار خلال فترة النهار على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري.



وتابعت: لكن مع غياب اشعة الشمس خاصة في فترات الليل سوف تنخفض قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة خاصة فى فترات الفجر والصباح الباكر والتى تصل فيها درجات الحرارة الى ١٥ درجة مئوية على القاهرة الكبري.

بدءا من الأحد



وأوضحت عضو المركز الأعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبت يشهد أستقرارا بدرجات الحرارة ومع يوم الأحد سوف تشهد البلاد امتداد لمنخفض جوي و سوف تشهد البلاد فرص لسقوط الأمطارالخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في حلايب وشلاتين مع يوم الأحد، ومع يوم الأثنين تمتد الامطار على بعض المناطق على سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.