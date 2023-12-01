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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد عشرات الفلسطينيين منذ بدء القتال في غزة مجددا

بدء القتال مجددا
بدء القتال مجددا في غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ صباح اليوم.

وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 14 فلسطينياً جراء غارات إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة.

وأعلن مسؤولو حماس إن الغارات الجوية الإسرائيلية أصابت جنوب غزة، بما في ذلك بلدة عبسان شرق بلدة خان يونس. أصابت ضربة أخرى منزلا شمال غرب مدينة غزة.

وتم سماع دوي انفجارات صاخبة ومستمرة قادمة من قطاع غزة، وتصاعد الدخان الأسود من المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية في رفح، في جنوب القطاع.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قد تم إطلاق العديد من الصواريخ من غزة قبل الساعة 7 صباحا مباشرة، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنة هوليت الجنوبي.

وأضاف أن القبة الحديدية لم تستخدم لاعتراض المقذوفات لأنها كانت متجهة إلى مناطق غير مأهولة.

كما ادعى أنه كان هناك العديد من عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6 صباحا.

وبناء على ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة تنفذ موجة من الغارات الجوية ضد أهداف حماس في قطاع غزة.

وأضاف أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الهجمات قريبا.

وبدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن حماس "انهتكت الإطار المحدد، ولم تفي بالتزامها بالإفراج عن جميع النساء الرهائن، وأطلقت صواريخ على إسرائيل".

وأضاف: "وسط العودة إلى القتال، نؤكد أن حكومة إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب - إطلاق سراح رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان عدم تمكن غزة من تهديد شعب إسرائيل مرة أخرى."

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