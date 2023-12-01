المصريون بالخارج يتوجهون إلى اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

نشرت الصفحه الرسمية للانتخابات الرئاسية لعام 2024 لقطات من توافد المواطنين المصريين بالخارج علي التصويت في الانتخابات الرئاسية.



وظهر المصريون علي وجوههم الفرحة، بسسب أداء دورهم الوطني في الانتخابات الرئاسية.



بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 لجمهورية مصر العربية ، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في 13 دولة وهم أوكرانيا، وفنلندا، وبلغاريا،واليونان، وقبرص، ورومانيا، وجنوب السودان، وفلسطين المحتلة، ولبنان، وجنوب أفريقيا، وبوروندي، وزامبيا،وموزمبيق.



ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية فىالانتخابات الرئاسية 2024 والذى يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمنى الذىأعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات .

قائمة المرشحين النهائية

وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمزالنجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامةرئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخلجمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.