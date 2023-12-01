32 ولاية.. الجالية المصرية في أمريكا تشارك في العرس الانتخابي

قال عصام يوسف نائب رئيس الاتحاد المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية إن امريكا تشهد عرسا انتخابيا هائلا، واصفا المشهد ان الجميع متشوق لهذه اللحظة للتعبير عن حب مصر قائلا: " صوت المصري في الخارج غالى جدا".

ووجه، يوسف خلال مداخلة هاتفية مرئية عبر زووم من نيوجيرسي، لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى، الشكر للحكومات المصرية والجالية المصرية لأنها كرثت كل الامكانيات لتسهيل الإجراءات للمصريين بالخارج.

وأضاف، ان نظرة المصريين بالخارج نظرته تختلف كليا عن تفكير المصري داخل الوطن، ففي الفترة السابقة اقيمت تجهيزات على مستوي عالى خلال الأربعة اسابيع السابقة من خلال توعيات ولقاءات واجتماعات ومؤتمرات لتوعية المصريين بأمريكا للأقبال على الأنتخابات.

ولفت عصام يوسف، إلى انه يتم التعامل مع ٥٠ ولاية متفرقة بأمريكا وهذا امر ليس بالساهل ولكن للحكومات المصرية سهلت الإجراءات للانتخاب بسهولة.

٥ مقرات دبلوماسية بأمريكا

واشار نائب رئيس الاتحاد المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى انه يوجد ٥ مقرات دبلوماسية بأمريكا منها وجود القنصلية المصرية بنيويورك ،واشنطن، شيكاغو،لوس انجلوس،و هيوستن وتم التنسيق على مستوي عالى وتواصل المصريين من خلال القنصليات المصرية وتم الانتشار ل ٣٢ ولاية بأمريكا.