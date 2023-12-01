الاحتلال يقصف جنوب وشمال ووسط غزة| تفاصيل

صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للتليفزيون العربي، اليوم الجمعة، بأن القصف يشمل جنوب غزة وليس فقط شمال القطاع ووسطه.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للتليفزيون العربي أنهم واثقون بأن الجهود ستنجح في إعادة عجلة الوساطة رغم استنئاف العدوان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، بإطلاق صواريخ على عسقلان بعد استئناف القتال في قطاع غزة.

وقال مراسل التليفزيون العربي أن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان.

وأضاف مراسل العربي بأن هناك 9 شهداء جراء قصف الاحتلال 7 منهم في استهداف مناطق المغازي ورفح وسط وجنوبي قطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، تجديد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن إعادة تفعيل النيران في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة.