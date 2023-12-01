إنفوجراف.. خسائر القطاع الصحي والبنية التحتية في غزة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان خسائر القطاع الصحي في غزة.

وأوضح الانفوجراف أن هناك 26 مستشفى من إجمالي 35 مستشفى بالقطاع قد تعطلت عن العمل، بخلاف تدمير 60% من البنى التحتية بالقطاع، بخلاف 6 آلاف مفقود، و16 ألف شهيد و35 ألف جريح.

وأشار الانفوجراف إلى أن ما حدث في قطاع غزة تسبَّب في انهيار جزئي لـ230 ألف منزل بخلاف المنازل التي دمرت بالكامل.

ومن جانبها وجَّهت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري، للتنسيق السريع في توفير المستلزمات الطبية التي يطلبها القطاع، مضيفة أن المعبر مفتوح باستمرار لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وإرسال المساعدات.