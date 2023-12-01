حملات دعم موسعة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أمام لجان الاقتراع بفرنسا

قالت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرش الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن هناك توافد ومشاركة فعّالة من الجاليات المصرية في فرنسا على لجان الاقتراع، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشارت الغرفة، إلى أن الناخبين رفعوا أمام مقار اللجان الانتخابية أعلام مصر مُعلنين دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ولفتت الغرفة: يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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