تشارلز: COP28 نقطة تحول حقيقي بشأن المناخ

قال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الجمعة، أنه يجب أن يكون COP28 نقطة تحول حقيقي بشأن المناخ.

وجاء ذلك ، خلال كلمتة خلال أعمال قمة المناخ COP28 في دبي.

ولفت الملك تشارلز الثالث ، إلى أن العالم يواجه مخاطر حقيقية تتعلق بتغير المناخ، مضيفاً أن التمويل الحكومي لن يكفي ونحتاج لمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف الملك تشارلز أن العالم يسعى للوصول إلى مستقبل صفري بشأن الكربون.



وأوضح تشارلز الثالث أن درجات الحرارة ارتفعت لمستويات غير مسبوقة وخطيرة.

وتابع الملك تشارلز: "شهدنا تداعيات التغيير المناخي في العديد من الدول"، مضيفاً أن العمل الحقيقي بشأن المناخ ضروري لإعادة المسار.

وأكد الملك تشارلز على أن نسبة غاز الميثان زادت عن المقرر بنحو 40%.