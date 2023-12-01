هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

أوردت مجلة نيوزويك الأمريكية مزاعم لبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هجوم حماس الكبير في عملية طوفان الأقصى تركته القيادة الإسرائيلية يمر لكي تكسب التعاطف الدولي وتقوم بتصفية حماس.

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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه سيكون هناك "حصار كامل" على غزة، مع قطع كامل للكهرباء والغذاء والماء والوقود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استعادة السيطرة على البلدات القريبة من غزة لكن بعض المسلحين ما زالوا نشطون ويهاجمون من حين لآخر.



وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه وسط الغضب في دولة الاحتلال، ظهرت تكهنات مشككة في مصداقية القيادة الإسرائيلية معتبرة أنه لا يمكن تفسير هذا الفشل الكارثي في كيان الاحتلال باختراق أمنها واستخباراتها وتوغل حوالي 1000 من مقاتلي حماس ودخولهم بالجرافات والطائرات الشراعية والدراجات النارية.

وأضافت: أدى ذلك إلى ظهور نظريات مؤامرة مفادها أنه ربما يكون ما حدث مؤامرة إسرائيلية بهدف إلى إلقاء اللوم على طرف آخر.