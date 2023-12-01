السفير المصري لدى النمسا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مقطع فيديو للحظة إدلاء السفير محمد الملا، السفير المصري لدى النمسا، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي بدأت اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام للمصريين المقيمين بالخارج، على أن تقام في اليوم العاشر من الشهر الجاري ولمدة 3 أيام.

فتحت سفارة مصر فى فيينا الباب أمام أبناء الجالية المصرية فى النمسا، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى، ويستمر تصويت المصريين فى الخارج على مدار ٣ أيام متتالية اعتبارا من اليوم الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

