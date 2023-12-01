المفاوضات مستمرة.. قطر تنزعج بقوة من استئناف عدوان الاحتلال على غرة

أعلنت الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع إسرائيل والفلسطينيين لاستئناف الهدنة، مؤكدة أن مواصلة قصف قطاع غزة تعقد جهود الوساطة.



وذكرت الخارجية القطرية، في بيان لها بشأن استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، إن المفاوضات مستمرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف العودة إلى حالة الهدنة.

وأضافت الخارجية القطرية، في بيانها: "نعرب عن أسفنا الشديد لاستئناف العدوان على غزة".

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، أنه يتأهب للمرحلة القادمة من الحرب.

صرح المتحدث باسم وزارة الصحة بارتفاع ضحايا مج.ازر الاحتلال الاسرائيلي خلال ثلاث ساعات من انتهاء الهدنة الى استشهاد 32 مواطنا وإصابة العشرات بجراح مختلفة معظمهم من الاطفال والنساء.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قد تم إطلاق العديد من الصواريخ من غزة قبل الساعة 7 صباحا مباشرة، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنة هوليت الجنوبي.

وأضاف أن القبة الحديدية لم تستخدم لاعتراض المقذوفات لأنها كانت متجهة إلى مناطق غير مأهولة.

كما ادعى أنه كان هناك العديد من عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6 صباحا.

وبناء على ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة تنفذ موجة من الغارات الجوية ضد أهداف حماس في قطاع غزة.