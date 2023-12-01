بداية جديدة.. كولر يعلق علي مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري الأبطال

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جزءًا من تصريحات كولر ،عبر حسابه بموقع "فيسبوك " .



وكتب :” تصريحات كولر في مؤتمر مباراة يانج أفريكانز: مستعدون للمباراة وإن كنا سنعلم مدى استعدادانا عقب اللقاء.. نعلم جيد أن المباراة ستكون صعبة خاصة أنها أمام فريق جيد حقق العديد من النتائج الممتازة في الفترة الأخيرة.

كل يوم جديد هو بداية جديدة للأهلي، الأهلي دائما هدفه أن يفوز في كل لقاء يخوضه لا يوجد في الكرة ما يسمي بالمكسب في كل حاجة.

في الأهلي لابد أن نفوز بكل مباراة، نضع أفضل تشكيل ونستعد لكل مباراة بشكل مميز”.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج افريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوريأبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابلسجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.