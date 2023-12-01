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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: شاهدت 3 مواجهات لفريق يانج أفريكانز درست عناصره جيدا

كولر
كولر

نشر مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، جزءًا من تصريحات كولر المدير الفني للأهلي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك".


 

وكتب مجدي عبد الغني: “مارسيل كولر مدرب الأهلي": شاهدت 3 مواجهات لفريق يانج أفريكانز، ودرست عناصره بشكل جيد، ولم نتوقف عند كونه حاملا للقب بطولة الكونفدرالية في وقت سابق، وإنما ننظر إلى الأمام بشكل مستمر، كل يوم يحمل لنا تحديات عديدة، وفي الأهلي نلعب فقط من أجل الفوز، وبالتأكيد نحترم جميعالمنافسين، وهناك من يبذل جهودا مضاعفة أمام الفريق البطل، مما يزيد من المسؤولية على الجميع داخل الأهلي".


 

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج افريكانز  في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوريأبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

الأهلي  استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابلسجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

الإعلامي مجدي عبد الغني عبد المنعم كهربا فريق الكرة بالنادي الأهلي مارسيل كولر مدرب الأهلي ميدياما الغاني وحسين الشحات

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