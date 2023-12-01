كاتب صحفي: الشعب المصري على مدار التاريخ ينتصر لوطنه

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إنه وعلى مر التاريخ مهما اختلف الزمان والمكان يظل الشعب المصري هو بطل الحكاية على مدار التاريخ ينتصر لوطنه ويدرك المخاطر المحيطة بهذا الوطن.



وأضاف، قمحة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى، أنه على مدار التاريخ وما مر به من أحداث وكان الشعب المصري لديه القدر الكافي من الوعي ولكي يتصدي لكل من ينجاز لهذا الوطن من مخططات.



واستطرد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن التصويت في الانتخابات الرئاسية هي الية من الاليات التي يعبر بها الشعب المصري عن رغبته في تحديد مستقبله وشكل النظام التي يرغب أن يعيش فيه، مضيفا أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية ولأول يوم في مواقع جغرافية مختلفة وعلى زمن مختلف ولكن الحضور واضح منذ اللحظات الأولى والشعب المصري يمارس حقه وللذي كفل له الدستور.