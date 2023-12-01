افتتاح معرض «دار المعارف» للكتاب بمدرسة الليسيه بمصر الجديدة

ضمن حملة معارض دار المعارف "أسرة تقرأ امه تنهض"، افتتح محمد مصطفي مدير عام الإدارة التعليمية بالنزهة و نهال فرحات مديرة مدارس الليسية ووكلاء المدارس وأعضاء مجلس إدارة وأمناء المدرسة ، معرض دار المعارف للكتاب، بحضور عبدالخالق الدوي عضو مجلس إدارة دار المعارف ومدير المكتبات.

وتفقد الحاضرون المعرض، مشيدين بالتنظيم المميز والتنسيق المثمر مع مؤسسة اعلامية عريقة مثل دار المعارف وطالب مدير الادارة بمخاطبة المدارس لتنظيم رحلات ثقافية للطلاب لزيارة المعرض بالليسيه واقتناء وشراء الكتب.

وثمنت نهال فرحات تنظيم معرض الكتاب بالتنسيق مع دار المعارف للطباعة والنشر لأول مرة مقدمة الشكر للمؤسسة الاعلامية العريقة في نشر العلم والمعرفة والثقافة بكافة أرجاء وطننا الغالي مصر .