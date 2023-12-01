الرئيس العراقي في COP28: دجلة والفرات أصبحا مهددين بالانحسار والجفاف

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) بالإمارات أن دجلة والفرات أصبحا اليوم مهددين بالانحسار والجفاف بفعل تأثيرات عديدة من بينها التغير المناخي.

وقال رئيس العراق: بغداد بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية.

وأضاف: أحوال الطقس المتطرفة في العراق من درجات حرارة قياسية وقلة التساقط المطري ‏تسببت في اتساع رقعة الجفاف والتصحر وتقلص ‏الأراضي الزراعية.

وتابع رشيد: قدم العراق وثيقة مساهمته المحددة وطنيا NDC لتكون السياسة العليا الطموحة لزيادة المرونة تجاه تغير المناخ.

وزاد: الحكومة العراقية اتخذت إجراءات سريعة لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة

كما وجه الرئيس العراقي دعوة لدول الخليج للسعي معاً كمجموعة تفاوضية واحدة تبين صعوبة مستقبلنا المناخي.

وأتم رئيس العراق: ندين العدوان المستمر على قطاع غزة ومواطنيها ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف امام هذا العدوان.