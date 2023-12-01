رئيس اتحاد المصريين بالإمارات يكشف تفاصيل سير الانتخابات الرئاسية

قال شعبان رأفت رئيس إتحاد المصريين بالإمارات إنه تم فتح اللجان للتصويت بالانتخابات الرئاسية في الامارات العربية المتحدة بداية من الساعة التاسعة صباحا، وشهدت اللجان إقبالا من مختلف الأعمار والفئات العمرية فالجميع يشارك في سير العملية الإنتخابي، مؤكدا انه لا يوجد اي مشكلات أو معوقات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الاقوي والاقدر



وأضاف شعبان رأفت، أن العملية الانتخابية تهدف إلى دعم مصر والمشاركة في الاستحقاق الإنتخابي، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الاقوي والاقدر على تولي رئاسة جمهورية مصر العربية.